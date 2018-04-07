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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Филарет объяснил, почему Бог допустил войну на Донбассе

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Филарет рассказал, как война на Донбассе обращает людей к Богу
Филарет рассказал, как война на Донбассе обращает людей к Богу / Фото из открытых источников

Господь допустил войну на востоке Украины для того, чтобы местные жители, которые больше отошли от Бога, обратились и стали верующими.

Об этом рассказал патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в эфире телеканала "Прямой".

Почему, например, Бог допустил эту войну на востоке? Допустил для того, чтобы люди обратились к Господу. Вот почему войны нет в центре, а есть на Донбассе? А потому что на Донбассе люди больше отошли от Бога,
– отметил патриарх.

Он отметил, что из-за войны люди на Донбассе обращаются к Богу.

"И не только на Донбассе. По всей Украине помогают и армии, и помогают тем, кто страдает на Донбассе. Помогают кто? Украинцы с Западной Украины, Центральной – со всей Украины. А если они помогают – значит они их любят. А если даже и не могут помочь, то сочувствуют им. А этого не было, если бы не было войны", – сказал Филарет.

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Однако, по словам патриарха, любая война есть зло.

Но мы не должны думать, что война – это благо. Это зло. Но Бог через зло побеждает грех,
– сказал он.

Также Филарет вспомнил, что именно во время Второй мировой войны украинцы больше всего обратились к Богу, хотя до этого были атеистическими.

"Если бы не было этой войны, то, я думаю, сегодня мы бы уже и слово "Бог" забыли бы. А благодаря тем страданиям, которые принесла война нашему народу, люди обратились к Богу", – подытожил патриарх.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе религия Филарет
Источник: 24 Канал
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