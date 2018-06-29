Филарет объяснил, почему Бог не простит россиян, которые воюют на Донбассе

Граждане России, которые начали войну против Украины не заслуживают на прощение, ведь они не признают себя виновными в агрессии на Донбассе.

Об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет, передает Gazeta.ua.

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Прощать можно того, кто раскаивается. Кто не кается, тому и Бог не прощает,

– сказал священнослужитель.

Также, он привел пример двух разбойников-воров, одного из которых Бог простил, а другой нет.

"Почему не простил второго? Один раскаялся, а второй – нет. Так же относительно войны. Кто признает себя виновными и исправится, - их надо простить. А кто совершил преступление и не раскаивается. Прощения не заслуживает. Бог тоже его не прощает", – подчеркнул Филарет.

К слову, Филарет призвал Европейский парламент рассматривать российско-украинскую войну на Донбассе как проблему всей Европы и предложил ужесточать санкции против РФ, чтобы остановить агрессию.