16:07
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
27°C 20°C
  • суббота
    21°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, 28 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, 28 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Филарет объяснил, почему Бог не простит россиян, которые воюют на Донбассе

434 Читати новину українською
Филарет рассказал о россиянах, которые воюют на Донбассе
Филарет рассказал о россиянах, которые воюют на Донбассе / Фото из открытых источников

Граждане России, которые начали войну против Украины не заслуживают на прощение, ведь они не признают себя виновными в агрессии на Донбассе.

Об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет, передает Gazeta.ua.

Читайте также: Господь дал нам войну, чтобы мы объединились, – Филарет

Прощать можно того, кто раскаивается. Кто не кается, тому и Бог не прощает,
– сказал священнослужитель.

Также, он привел пример двух разбойников-воров, одного из которых Бог простил, а другой нет.

"Почему не простил второго? Один раскаялся, а второй – нет. Так же относительно войны. Кто признает себя виновными и исправится, - их надо простить. А кто совершил преступление и не раскаивается. Прощения не заслуживает. Бог тоже его не прощает", – подчеркнул Филарет.

К слову, Филарет призвал Европейский парламент рассматривать российско-украинскую войну на Донбассе как проблему всей Европы и предложил ужесточать санкции против РФ, чтобы остановить агрессию.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия религия Новости России Новости политики Филарет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Изменят ли Соединенные Штаты свое мнение на счет Крыма?
сегодня, 16:02 Изменят ли Соединенные Штаты свое мнение на счет Крыма?
Блог Медіа 125
Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
сегодня, 15:00 Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
Христина Бердинських 125
Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
сегодня, 14:00 Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
Сергій Лещенко 150
Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
сегодня, 13:00 Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
Мустафа Найєм 116
Первая кровь: кто и почему напал на ромов?
сегодня, 12:14 Первая кровь: кто и почему напал на ромов?
Наталія Лебідь 385
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук