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Філарет пояснив, чому Бог не простить росіян, які воюють на Донбасі

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Філарет розповів про росіян, які воюють на Донбасі
Філарет розповів про росіян, які воюють на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Громадяни Росії, які розпочали війну проти України не заслуговують на прощення, адже вони не визнають себе винними в агресії на Донбасі.

Про це розповів Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет, передає Gazeta.ua.

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Прощати можна того, хто кається. Хто не кається, тому і Бог не прощає,
– сказав священослужитель.

Також, він навів приклад двох розбійників-злодіїв, одного з яких Бог простив, а іншого ні.

"Чому не простив другого? Один покаявся, а другий – ні. Так само щодо війни. Хто визнає себе винними і виправиться, - їх треба простити. А хто звершив злочин і не кається. Прощення не заслуговує. Бог теж його не прощає", – наголосив Філарет.

До слова, Філарет закликав Європейський парламент розглядати російсько-українську війну на Донбасі як проблему всієї Європи і запропонував посилювати санкції проти РФ, щоб зупинити агресію.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Філарет релігія
Джерело: 24 Канал
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