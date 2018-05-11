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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Господь дав нам війну, щоб ми єднались, – Філарет

План Б 375 Читать новость на русском

Про 9 травня, війну на Донбасі, Московський патріархат та Єдину помісну церкву– у програмі "План Б" розповів голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет.

"Для мене це не має великого значення: 8 чи 9 травня. Європа святкує День примирення, колишні республіки Радянського союзу святкують День перемоги. Але той факт, що внаслідок Другої світової війни, яку Бог попустив, щоби зробити краще. Люди під час Другої світової війни навернулись до Бога. Бо, якби цієї війни не було, то дуже мало було б в нашій країні віруючих. І безбожжя набрало б велику силу", – розповів Філарет.

Господь покарав цих людей, які видавали себе за християн і православних християн, а, фактично, в Бога вірили, що він існує, але не жили цією вірою. Тому Бог попустив Другу світову війну. Результат той, що церкви відкривались, люди навертались до Бога, і стали вірити,
– запевнив Патріарх.

"Війна на Сході України призвела до того, що люди почали виявляти любов один до одного у вигляді волонтерського руху, який об'єднав українців всередині держави, та включи українців з-за кордону", – додав Патріарх православної церкви .

"Московський патріархат проповідує те, що наш Київський – це не справжня церква, що тут немає божественної благодаті. І вони переконують всіх у цій "правоті", нібито благодать виходить тільки із Москви, а не із Святого Духа. Хоча Святий Дух діє всюди. Москва стверджує, що тільки та церква, яка їй підпорядкована є канонічною, всі інші – не канонічні, тобто незаконні", – прокоментував Філарет КП.

Об’єднуватися до єдиної помісної православної церкви будуть ті, хто хоче бути в УПЦ, адже вони не забувають про церковні канони,
– зазначив Філарет.

"Для того, щоб мати благодать Святого Духа, треба вірити в Ісуса Христа. А чи можемо ми вірити в Бога? Чи Москва не дозволяє нам вірити в Ісуса Христа?", – сказав Патріарх православної церкви.

Більше дивіться у програмі "План Б"

Теги: Новини України Війна на Донбасі Єдина помісна церква УПЦ КП УПЦ МП План Б Філарет
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 травня
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