Господь дал нам войну, чтобы мы объединились, – Филарет

О 9 мая, войне на Донбассе, Московском патриархате и Единой поместной церкви – в программе "План Б" рассказал глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

"Для меня это не имеет большого значения: 8 или 9 мая. Европа празднует День примирения, бывшие республики Советского союза празднуют День победы. Но тот факт, что вследствие Второй мировой войны, которую Бог попустил, чтобы сделать лучше. Люди во время Второй мировой войны обратились к Богу. Потому что, если бы этой войны не было, то очень мало было бы в нашей стране верующих. И безбожие набрало бы большую силу", – рассказал Филарет.

Господь наказал этих людей, которые выдавали себя за христиан и православных христиан, а, фактически, в Бога верили, что он существует, но не жили этой верой. Поэтому Бог попустил Вторую мировую войну. Результат тот, что церкви открывались, люди обращались к Богу, и стали верить,

– заверил Патриарх.

"Война на Востоке Украины привела к тому, что люди начали проявлять любовь друг к другу в виде волонтерского движения, которое объединило украинцев внутри государства и украинцев из-за рубежа", – добавил Патриарх православной церкви.

"Московский патриархат проповедует то, что наш Киевский – это не настоящая церковь, что здесь нет божественной благодати. И они убеждают всех в этой "правоте", что якобы благодать исходит только из Москвы, а не от Святого Духа. Хотя Святой Дух действует везде. Москва утверждает, что только та церковь, которая ей подчинена, является канонической, все остальные – не канонические, то есть незаконные", – прокомментировал КП Филарет.

Объединяться в единую поместную православную церковь будут те, кто хочет быть в УПЦ, ведь они не забывают про церковные каноны,

– отметил Филарет.

"Для того, чтобы иметь благодать Святого Духа, надо верить в Иисуса Христа. А можем ли мы верить в Бога? Или Москва не позволяет нам верить в Иисуса Христа?", – сказал Патриарх православной церкви.

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