21:48
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Московский патриархат проповедует, что наш Киевский – это не настоящая церковь, – Филарет

272 Читати новину українською
Вселенский Патриархат начал процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви
Вселенский Патриархат начал процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви / poshtivka.org

Филарет Киевского патриархата рассказал, что Московский патриархат не считает Киевский патриархат настоящей церковью и пытается всех в этом убедить.

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 каналу.

Читайте также: Митрополит Драбинко поддержал создание автокефальной украинской церкви

Сейчас Вселенский Патриархат начал процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Филарет КП считает, что в Украине уже есть одна поместная церковь – это церковь Киевского патриархата.

Вселенський Патріархат почав процедуру надання УПЦ автокефалії

Вселенский Патриархат начал процедуру предоставления УПЦ автокефалии

"Московский патриархат проповедует то, что наш Киевский – это не настоящая церковь, здесь нет божественной благодати. И они убеждают всех в этой "правоте", якобы благодать исходит только из Москвы, а не из Святого Духа. Хотя Святой Дух действует везде" , – прокомментировал Филарет КП.

Для того, чтобы иметь благодать Святого Духа, надо верить в Иисуса Христа. А можем ли мы верить в Бога? Или Москва не позволяет нам верить в Иисуса Христа?
– сказал Патриарх православной церкви.

По его словам, объединяться в единой поместной православной церкви будут те, кто хочет быть в УПЦ, ведь они не забывают о церковных канонах.

Москва утверждает, что только та церковь, которая ей подчинена является канонической, все остальные – не канонические, то есть незаконные,
– отметил Филарет КП.

Его возмутило и то, что крещение в Киевском патриархате считают недействительным, как это было с историей в Запорожье. "Эту "правду" настолько распространили, что десятки тысяч верят в нее, но Господь посрамляет такие действия МПЦ", – ответил Патриарх.

Напомним, что во время похорон 2-летнего ребенка священник УПЦ МП Евгений Молчанов отказался отпевать мертвого мальчика, несмотря на уговоры родителей. Отказались это сделать и в другой церкви УПЦ МП. Все потому, что ребенок был крещен в Украинской православной церкви Киевского патриархата. Все закончилось тем, что ребенка отпели там, где и крестили – в церкви УПЦ КП.

Теги: Новости Украины Единая поместная церковь УПЦ КП УПЦ МП
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 289
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
301
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 483
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1307
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 223
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук