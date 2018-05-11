Московский патриархат проповедует, что наш Киевский – это не настоящая церковь, – Филарет

Филарет Киевского патриархата рассказал, что Московский патриархат не считает Киевский патриархат настоящей церковью и пытается всех в этом убедить.

Об этом он сообщил в прямом эфире 24 каналу.

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Сейчас Вселенский Патриархат начал процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Филарет КП считает, что в Украине уже есть одна поместная церковь – это церковь Киевского патриархата.

Вселенский Патриархат начал процедуру предоставления УПЦ автокефалии

"Московский патриархат проповедует то, что наш Киевский – это не настоящая церковь, здесь нет божественной благодати. И они убеждают всех в этой "правоте", якобы благодать исходит только из Москвы, а не из Святого Духа. Хотя Святой Дух действует везде" , – прокомментировал Филарет КП.

Для того, чтобы иметь благодать Святого Духа, надо верить в Иисуса Христа. А можем ли мы верить в Бога? Или Москва не позволяет нам верить в Иисуса Христа?

– сказал Патриарх православной церкви.

По его словам, объединяться в единой поместной православной церкви будут те, кто хочет быть в УПЦ, ведь они не забывают о церковных канонах.

Москва утверждает, что только та церковь, которая ей подчинена является канонической, все остальные – не канонические, то есть незаконные,

– отметил Филарет КП.

Его возмутило и то, что крещение в Киевском патриархате считают недействительным, как это было с историей в Запорожье. "Эту "правду" настолько распространили, что десятки тысяч верят в нее, но Господь посрамляет такие действия МПЦ", – ответил Патриарх.

Напомним, что во время похорон 2-летнего ребенка священник УПЦ МП Евгений Молчанов отказался отпевать мертвого мальчика, несмотря на уговоры родителей. Отказались это сделать и в другой церкви УПЦ МП. Все потому, что ребенок был крещен в Украинской православной церкви Киевского патриархата. Все закончилось тем, что ребенка отпели там, где и крестили – в церкви УПЦ КП.