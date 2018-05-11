Московський патріархат проповідує, що наш Київський – це не справжня церква, – Філарет

Філарет Київського патріархату розповів, що Московський патріархат не вважає Київський патріархат справжньою церквою і намагається всіх у цьому переконати.

Про це він повідомив у прямому ефірі 24 Каналу.

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Наразі, Вселенський Патріархат розпочав процедуру надання автокефалії української православної церкви. Філарет КП вваєжає, що в Україні вже є одна помісна церква – це церква Київського патріархату.



Вселенський Патріархат почав процедуру надання УПЦ автокефалії

"Московський патріархат проповідує те, що наш Київський – це не справжня церква, що тут немає божественної благодаті. І вони переконують всіх у цій "правоті", нібито благодать виходить тільки із Москви, а не із Святого Духа. Хоча Святий Дух діє всюди", – прокоментував Філарет КП.

Для того, щоб мати благодать Святого Духа, треба вірити в Ісуса Христа. А чи можемо ми вірити в Бога? Чи Москва не дозволяє нам вірити в Ісуса Христа?

– сказав Патріарх православної церкви.

За його словами, об’єднуватися до єдиної помісної православної церкви будуть ті, хто хоче бути в УПЦ, адже вони не забувають про церковні канони.

Москва стверджує, що тільки та церква, яка їй підпорядкована є канонічною, всі інші – не канонічні, тобто незаконні,

– зазначив Філарет КП.

Його обурило і те, що хрещення в Київському патріархаті вважають недійсним, як це було з історією на Запоріжжі. "Цю "правду" настільки розповсюдили, що десятки тисяч вірять в неї, але Господь посоромлює такі дії МПЦ", – відповів Патріарх.

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Нагадаємо, що під час похорону 2-річної дитини священик УПЦ МП Євген Молчанов відмовився відспівувати мертвого хлопчика, попри вмовляння батьків. Відмовилися це зробити і у іншій церкві УПЦ МП. Все через те, що дитина була хрещена в Українській православній церкві Київського патріархату. Все закінчилося тим, що дитину відспівали там, де і хрестили – у церкві УПЦ КП.