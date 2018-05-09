Митрополит Драбинко підтримав створення Автокефальної української церкви

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Української православної церкви Московського патріархату Олександр Драбинко підтримав створення Автокефальної української церкви.

Про це мовиться у блозі священнослужителя у виданні Lb.ua.

За словами Драбинка, він свідомо та з усвідомлення усіх ризиків вирішив підтримати ідею автокефалії української церкви.

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Справа в тому, що, проаналізувавши майже столітню історію боротьби українських православних християн за автокефалію, я зрозумів: альтернативи канонічної самостійності нашої церкви просто не існує,

– пояснив митрополит.

Він також відзначив, що підпорядкування православної церкви Москві призвело до використання церковних інститутів як інструментів політичного впливу.

Яскравим свідченням цього Драбинко вважає ігнорування Московським патріархатом російської агресії в Україні.