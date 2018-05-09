Митрополит Драбинко поддержал создание автокефальной украинской церкви

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Украинской православной церкви Московского патриархата Александр Драбинко поддержал создание автокефальной украинской церкви.

Об этом говорится в блоге священнослужителя в издании Lb.ua.

По словам Лесенка, он сознательно и с осознаниям всех рисков решил поддержать идею автокефалии украинской церкви.

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Дело в том, что, проанализировав почти столетнюю историю борьбы украинских православных христиан за автокефалию, я понял: альтернативы канонической самостоятельности нашей церкви просто не существует,

– обяснил митрополит.

Он также отметил, что подчинение православной церкви Москве привело к использованию церковных институтов как инструментов политического влияния.

Ярким свидетельством этого Драбинко считает игнорирование Московским патриархатом российской агрессии в Украине.