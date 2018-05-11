Філарет пояснив, чому і для чого виникли Друга світова та війна на Донбасі

Бог попустив Другу світову війну та війну на Донбасі для того, аби люди не просто вірили в Бога, а жили вірою. Для того, аби привести до кращого та покарати за гріхи суспільства та церкви.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів Патріарх Філарет.

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"Для мене це не має великого значення: 8 чи 9 травня. Європа святкує День примирення, колишні республіки Радянського союзу святкують День перемоги. Але той факт, що внаслідок Другої світової війни, яку Бог попустив, щоби зробити краще. Люди під час Другої світової війни навернулись до Бога. Бо, якби цієї війни не було, то дуже мало було б в нашій країні віруючих. І безбожжя набрало б велику силу", – розповів Філарет

Також він наголосив, що Бог попустив і безбожну владу, як покарання за гріхи і суспільства, і церкви, які допускали в 19-му і на початку 20-го століття.

Тому господь покарав цих людей, які видавали себе за християн і православних християн, а, фактично, в Бога вірили, що він існує, але не жили цією вірою. Тому Бог попустив Другу світову війну. Результат той, що церкви відкривались, люди навертались до Бога, і стали вірити,

– запевнив Патріарх.

За його словами, війна на Сході України призвела до того, що люди почали виявляти любов один до одного у вигляді волонтерського руху, який об'єднав українців всередині держави, та включи українців з-за кордону.

"Якби не було страждань, то не було б виявлення і співстраждання. Друге – це єднання. Наш український недолік полягає в тому, що ми завжди роз'єднуємось. Не єднаємось, коли треба. І ось Господь дав нам державу, а ми в цій українській державі не єдині. І тому Господь попустив цю війну, щоб ми єднались", – додав Філарет.

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Нагадаємо, Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет закликає Європейський парламент розглядати російсько-українську війну на Донбасі як проблему всієї Європи і пропонує посилювати санкції проти РФ, щоб зупинити агресію.