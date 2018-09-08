00:43
9 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
23°C 15°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 13°C
  • среда
    23°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА 6-Й СТАНЦІЇ ФОНТАНУ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА 6-Й СТАНЦІЇ ФОНТАНУ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Филиппины сотрясло мощное землетрясение: фото и видео с места стихии

41 Читати новину українською

Филиппины сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки ощутили жители острова Минданао.

Об этом сообщает DW.

Читайте также: Китай всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров в 100 километрах на восток от города Давао. Здесь из-за сейсмической активности частично разрушен местный университет. Студентов вовремя предупредили об опасности, и они вышли из здания невредимыми.

Несколько зданий и торговых центров города были повреждены в результате подземных толчков. Там выпали стекла из окон, в магазинах товары попадали с полок. Пока о жертвах и новых подземных толчках не сообщают.

 

Теги: Стихийный бедствия Землетрясение Филиппины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 8 сентября: Резонансное ДТП в Одессе, убийцу-беглеца из Лукьяновки нашли
8 сентября, 23:06 Главные новости 8 сентября: Резонансное ДТП в Одессе, убийцу-беглеца из Лукьяновки нашли
МВФ-батл: выдержит ли Гройсман давление банкиров-ревизоров?
8 сентября, 22:01 МВФ-батл: выдержит ли Гройсман давление банкиров-ревизоров?
Віталій Кулик
Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
8 сентября, 19:00 Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
Злой Одессит
На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
8 сентября, 17:00 На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
Віталій Дейнега
Як Україні не наламати дров у питанні лісу
8 сентября, 16:01 Як Україні не наламати дров у питанні лісу
Максим Єфімов
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Сеть покоряет новый эротический флешмоб: фото 18+
 7 сентября , 23:01
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук