Филиппины сотрясло мощное землетрясение: фото и видео с места стихии

Филиппины сотрясло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки ощутили жители острова Минданао.

Об этом сообщает DW.

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Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров в 100 километрах на восток от города Давао. Здесь из-за сейсмической активности частично разрушен местный университет. Студентов вовремя предупредили об опасности, и они вышли из здания невредимыми.

Несколько зданий и торговых центров города были повреждены в результате подземных толчков. Там выпали стекла из окон, в магазинах товары попадали с полок. Пока о жертвах и новых подземных толчках не сообщают.