Китай всколыхнуло мощное землетрясение: фото и видео

В Китае в субботу, 8 сентября, в юго-западной провинции Юньнань произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.

Об этом сообщает Сейсмологический центр Китая.

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"Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 10:31 в субботу в уезде Моцзян города Пуэр провинции Юньнань на юго-западе Китая. Местные жители ощутили сильные толчки, многие выбежали на улицу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что толчки также ощутили и жители высотных домов в Куньмине, административном центре Юньнаня, расположенном в 270 километрах от уезда Моцзян.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 11 километров. По данным сейсмологов, в этом районе произошло еще минимум два толчка магнитудой более 4 баллов

На данный момент информации о разрушениях, гибели и пострадавших нет.

В то же время, как видно на фото, которые публикуют очевидцы в соцсетях, некоторые из домов получили незначительные повреждения, а продукты в супермаркетах упали на землю.