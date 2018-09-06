18:10
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Смертельное землетрясение в Японии: жуткие фото и видео последствий непогоды

140 Читати новину українською

Японию раз за разом накрывают природные катаклизмы. Сначала на западе страны прошел самый мощный за последние 25 лет тайфун Джеби, поднимавший огромные волны на море и валивший деревья, а так же срывал крыши с домов и разбросал по дороге автомобили. Он после себя оставил ужасные последствия и человеческие жертвы – унёс жизни не менее 11 человек.

Но не успели японцы оправиться от тайфуна, как страну потрясло мощное землетрясение. Стихия магнитудой почти в 7 баллов произошла на юге острова Хоккайдо. Подземные толчки начались в 26 километрах от населенного пункта Титосэ на глубине почти 40 километров.

Читайте также: В Японии умер первый человек, который пострадал от облучения на Фукусиме

"Толчок был очень сильным. Я была на кухне, неожиданно дверца холодильника открылась и все полки вылетели оттуда", – рассказала местная жительница.


Бедствие в Японии

Землетрясение повредила автомобили, дороги и электростанции. Вызвало оползни и повредило многие дома. Без света остались миллионы жителей региона. Кроме этого, многие люди оказались под завалами. И количество жертв катастрофы постоянно растет.

Я оказался под завалами и на мгновение даже потерял сознание. Но потом все же сумел выбраться. Мой дом сейчас развален полностью,
– отметил гражданин Японии.

Последствия землетрясения


Землетрясение повредило множество домов

В одном из местных аэропортов во время землетрясения обрушилась крыша. Аэропорт временно закрыли, а также закрыли несколько электростанций и дорог, а так же прекратили железнодорожное сообщение. К спасательным работам привлекли более 20 тысяч человек. Сейсмологи предупредили о возможности новых землетрясений. А люди уже готовятся к возможным последующим толчкам – стоят в длинных очередях в местных супермаркетах и массово скупают необходимые продукты.


К спасательным работам привлекли более 20 тысяч человек

Япония является одной из наиболее сейсмически активных стран в мире. На ее долю приходится около 20% всех землетрясений в мире магнитудой более 6 баллов.

Теги: Стихийный бедствия Япония Жертвы Землетрясение
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Отравление Скрипалей: выиграет ли Британия дипломатический бой против России?
сегодня, 18:03 Отравление Скрипалей: выиграет ли Британия дипломатический бой против России?
Олександра Кравчук
Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
сегодня, 17:00 Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
Альфред Кох
Запрет авто на еврономерах: как украинцы относятся к такому развитию событий
сегодня, 16:40 Запрет авто на еврономерах: как украинцы относятся к такому развитию событий
Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
сегодня, 15:01 Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
Юрій Бутусов
Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
сегодня, 14:44 Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В Турции инфляция побила рекорд за 15 лет: как изменились цены
 3 сентября , 19:37
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук