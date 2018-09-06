Смертельное землетрясение в Японии: жуткие фото и видео последствий непогоды

Японию раз за разом накрывают природные катаклизмы. Сначала на западе страны прошел самый мощный за последние 25 лет тайфун Джеби, поднимавший огромные волны на море и валивший деревья, а так же срывал крыши с домов и разбросал по дороге автомобили. Он после себя оставил ужасные последствия и человеческие жертвы – унёс жизни не менее 11 человек.

Но не успели японцы оправиться от тайфуна, как страну потрясло мощное землетрясение. Стихия магнитудой почти в 7 баллов произошла на юге острова Хоккайдо. Подземные толчки начались в 26 километрах от населенного пункта Титосэ на глубине почти 40 километров.

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"Толчок был очень сильным. Я была на кухне, неожиданно дверца холодильника открылась и все полки вылетели оттуда", – рассказала местная жительница.



Бедствие в Японии

Землетрясение повредила автомобили, дороги и электростанции. Вызвало оползни и повредило многие дома. Без света остались миллионы жителей региона. Кроме этого, многие люди оказались под завалами. И количество жертв катастрофы постоянно растет.

Я оказался под завалами и на мгновение даже потерял сознание. Но потом все же сумел выбраться. Мой дом сейчас развален полностью,

– отметил гражданин Японии.

Последствия землетрясения



Землетрясение повредило множество домов

В одном из местных аэропортов во время землетрясения обрушилась крыша. Аэропорт временно закрыли, а также закрыли несколько электростанций и дорог, а так же прекратили железнодорожное сообщение. К спасательным работам привлекли более 20 тысяч человек. Сейсмологи предупредили о возможности новых землетрясений. А люди уже готовятся к возможным последующим толчкам – стоят в длинных очередях в местных супермаркетах и массово скупают необходимые продукты.



К спасательным работам привлекли более 20 тысяч человек

Япония является одной из наиболее сейсмически активных стран в мире. На ее долю приходится около 20% всех землетрясений в мире магнитудой более 6 баллов.