Резников в рамках спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Министр" подчеркнул, что ему пришлось прижать свои эмоции. Это было тяжело. Добавляло негатива и то, что все должно было происходить на территории Беларуси, которой Украина не верила.

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Украинскую делегацию могли взять в заложники. В то же время, нужно было попытаться договориться, ведь Украина нуждалась в результате.

Министр рассказал, как добирался на переговоры.

Россияне предлагали, что сделают коридор, чтобы украинская делегация выехала в Беларусь через временно оккупированную территорию. На что украинская делегация ответила: мы будем добираться так, как считаем нужным.

Резников заметил, что была коммуникация с польскими коллегами.

Польские коллеги нас поддержали. Мы добрались до Польши, а там вертолетами страны НАТО прилетели на территорию Беларуси. Там сели. Я думаю, что это впервые вертолеты страны НАТО садились на белорусскую землю,

– подчеркнул Резников.

Резников вспомнил, что двумя вертолетами управляли вооруженные натовские пилоты.