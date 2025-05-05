Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала рассказал, что этот фильм был снят в России с целью повышения доверия к Владимиру Путину внутри страны. Это свидетельствует о том, что с уровнем доверия к Путину, несмотря на обнародованные социологические данные, которые распространяют российские социологические службы, все же не все в порядке.

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Путину приходится объяснять снова цель войны

Он добавил, что именно несколько важных задач были заложены в пропагандистский фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Когда Путин в фильме говорит, что "не только во время выборов можно общаться с народом", это лишь подтверждает: даже прошлогодние так называемые выборы не стали элементом полной легитимизации его режима – как этого стремились в Кремле. То есть, на самом деле, существуют проблемы. Проблемы межэтнического характера, социального характера. И, опять же, есть необходимость объяснить, зачем продолжать войну,

– сказал Игорь Чаленко.

Чаленко также отметил, что этот фильм должны посмотреть в Соединенных Штатах, ведь из него четко видно: диктатор не планирует завершения войны против Украины, зато параллельно готовит россиян к новым наступательным этапам.

Он добавил, что Украина должна оставаться реалистичной и готовой к дальнейшему противостоянию. Следует усиливать дипломатическое давление как со стороны Европы, так и США.

Главное, чтобы в рамках этого переговорного процесса, несмотря на намерения Дональда Трампа выходить из него, Украина получила больше Patriot, F-16 для подготовки украинских пилотов, а также другую необходимую помощь. То есть все, что позволит нам эффективнее защищаться от российской агрессии.