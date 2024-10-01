Работу будут транслировать не только на украинских, но и на международных экранах. О каких операциях пойдет речь в фильме, как легионеры-иностранцы отреагировали на съемки, подробнее 24 Каналу рассказал представитель Международного легиона ГУР МОУ Владимир.

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Какая главная задача фильма

Предварительно, в широкий прокат в Украине и по всему миру фильм выйдет осенью 2024 года – примерно в ноябре.

Ключевая идея фильма "Однажды летом в Украине" – показать людям во всем мире, как много иностранцев воюют вместе с украинцами. К слову, в Международном легионе за все время его существования проходили службу и воевали представители более 50 стран.

Трейлер фильма "Однажды летом в Украине": смотрите видео

Лента поможет не только украинцам, но и людям за рубежом понять и увидеть, кто эти люди и почему они здесь, в каких обстоятельствах живут и несут службу.

Герои фильма очень разные. Есть ребята, которые только-только присоединились. Есть те, кто уже служат давно. Есть командиры групп – опытные легионеры, которые с нами с самого начала,

– сказал представитель Международного легиона ГУР МОУ.

Из соображений безопасности герои не называют направления, на которых работали, но в ленте покажут, как ребята выполняют боевые задачи.

Мы только недавно завершили съемки. Поэтому боевые действия, которые покажут в фильме, состоялись совсем недавно,

– отметил Владимир.

По его словам, сначала съемки несколько озадачили иностранцев, которые защищают Украину. Им понадобилось время, чтобы осознать важность этой ленты. Ведь они считали, что их задача только воевать. На самом деле в мире крайне мало людей знают о том, что в Украине сейчас воюют граждане других стран и об этом важно рассказывать.