Роботу транслюватимуть не тільки на українських, а й на міжнародних екранах. Про які операції йтиметься у фільмі, як легіонери-іноземці відреагували на зйомки, детальніше 24 Каналу розповів представник Міжнародного легіону ГУР МОУ Володимир.

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Яке головне завдання фільму

Попередньо, у широкий прокат в Україні та по всьому світу фільм вийде восени 2024 року – приблизно у листопаді.

Ключова ідея фільму "Одного літа в Україні" – показати людям в усьому світі, як багато іноземців воюють разом з українцями. До слова, у Міжнародному легіоні за весь час його існування проходили службу й воювали представники понад 50 країн.

Трейлер фільму "Одного літа в Україні": дивіться відео

Стрічка допоможе не тільки українцям, а й людям за кордоном зрозуміти й побачити, хто ці люди й чому вони тут, в яких обставинах живуть та несуть службу.

Герої фільму дуже різні. Є хлопці, які тільки-тільки доєднались. Є ті, хто вже служать давно. Є командири груп – найдосвідченіші легіонери, які з нами від початку,

– мовив представник Міжнародного легіону ГУР МОУ.

З міркувань безпеки герої не називають напрямки, на яких працювали, але у стрічці покажуть, як саме хлопці виконують бойові завдання.

Ми лише нещодавно завершили зйомки. Тож бойові дії, які покажуть у фільмі, відбулись зовсім нещодавно,

– зазначив Володимир.

За його словами, спершу зйомки дещо спантеличили іноземців, які захищають Україну. Їм знадобився час, щоб усвідомити важливість цієї стрічки. Адже вони вважали, що їхнє завдання лише воювати. Насправді ж у світі вкрай мало людей знають про те, що в Україні зараз воюють громадяни інших країн й про це важливо розповідати.