Тогда один за другим благополучные берлинцы приходили на главный вокзал города, чтобы помочь вырвавшимся из ада войны. Именно о судьбах беженцев и волонтеров и рассказывает документальный фильм "Вокзал надежды", который уже совсем скоро покажет 24 канал.
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Фильм "Вокзал надежды" был снят Объединением Украинских Продюсеров в рамках проекта "А потом пришли "братья". Вместе с ведущими медиаплатформами 24 канал стал главным партнером проекта, поэтому наши зрители смогут одними из первых увидеть чувственную киноленту о судьбах украинских беженцев.
О чем рассказывает фильм
Этот фильм исследует тему украинских беженцев в Европе, когда одни с ужасом вырываются из ада, другие, скрывая слезы, встречают их на главном вокзале Берлина. Кроме драматических историй украинских героев авторы фильма ищут ответы на вопросы "как" и "почему" приняли решение волонтерить на вокзале благополучные немцы.
Вместе с первыми поездами с запуганными, растерянными, уставшими украинцами на вокзал начали приходить обычные берлинцы, предлагавшие бесплатное жилье, еду и любую возможную поддержку. Все это было по велению сердца, потому что поступить иначе они просто не могли,
– рассказал креативный продюсер фильма Валерий Корсунский.
Так возникла идея одним из героев фильма сделать и сам вокзал — место, где пересеклись судьбы волонтеров и украинских беженцев.
"Особенностью этих съемок было то, что большинство съемочной группы состояло также из пострадавших от войны. Я ехала на съемку из Украины в одном автобусе с беженцами из Мариуполя и Харькова — ночь в напряженном молчании, когда лишь время от времени кто-то из пострадавших детей кричал в сне", – вспомнила сценаристка фильма Нина Шулика.
Она добавила, что участники съемочной группы были в том же растерянном состоянии, что и герои. Их рассказы глубоко западали в сердце.
Где смотреть фильм
Премьера фильма "Вокзал надежды" состоится в нашем телеэфире 24 августа в 22:00, а также на ютубе 24 канала в 19:30. Вы не можете этого пропустить!
Больше о проекте "А потом пришли "братья"
Объединение Украинских Продюсеров ко Дню Независимости подготовило цикл документальных фильмов о российском вторжении. Он получил название "А потом пришли "братья" и содержит 4 фильма:
- "Мариуполь. Неутраченная надежда",
- "Девять жизней",
- "Вокзал надежды",
- "Потерянный дом".
Кроме завершенных четырех фильмов в производстве ОУП находятся 9 документальных фильмов и 1 художественная лента, которая стала первыми съемками полнометражного игрового кино в Украине с начала войны.