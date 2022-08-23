Тоді один за одним благополучні берлінці приходили на головний вокзал міста, аби допомогти тим, хто вирвався з пекла війни. Саме про долі біженців та волонтерів і розповідає документальний фільм "Вокзал надії", який вже зовсім скоро покаже 24 канал.

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Фільм "Вокзал надії" був знятий Об'єднанням Українських Продюсерів у межах проєкту "А потім прийшли "братья". Разом з провідними медіаплатформами 24 канал став головним партнером проєкту, тож наші глядачі зможуть одними з перших побачити чуттєву кінострічку про долі українських біженців.

Про що розповідає фільм

Цей фільм досліджує тему українських біженців в Європі, коли одні з жахом вириваються з пекла, а інші, приховуючи сльози, зустрічають їх на головному вокзалі Берліна. Окрім драматичних історій українських героїв, автори фільму шукають відповіді на питання "як" та "чому" ухвалили рішення волонтерити на вокзалі благополучні німці.

Разом із першими потягами із заляканими, розгубленими, втомленими українцями на вокзал почали приходити звичайні берлінці, які пропонували безкоштовне житло, їжу та будь-яку можливу підтримку. Все це було за велінням серця, бо вчинити інакше вони просто не могли,

– розповів креативний продюсер фільму Валерій Корсунський.

Так виникла ідея одним з героїв фільму зробити і сам вокзал — місце, де перетнулися долі волонтерів та українських біженців.

"Особливістю цих зйомок було те, що більшість знімальної групи складалась також з постраждалих від війни. Я їхала на зйомку з України в одному автобусі з біженцями з Маріуполя й Харкова — ніч в напруженому мовчанні, коли лише час від часу хтось з постраждалих дітей кричав уві сні", – пригадала сценаристка фільму Ніна Шуліка.

Вона додала, що учасники знімальної групи були у тому ж розгубленому стані, що і герої. Їхні розповіді дуже глибоко падали в серце.

Цікаво! Автори зазначають, що ніхто з українських героїнь фільму не вважає себе біженкою. Вони упевнені, що все це – вимушене тимчасове перебування за кордоном, яке обов'язково закінчиться поверненням в Україну. І так само, як на початку війни головний вокзал Берліна став для сотень тисяч українців місцем надії на життя без бомб, так само звідси розпочнеться дорога додому після перемоги.

Де дивитися фільм

Прем'єра фільму "Вокзал надії" відбудеться у нашому телеефірі 24 серпня о 22:00, а також на ютубі 24 каналу о 19:30. Ви не можете цього пропустити!

Більше про проєкт "А потім прийшли "братья"

Об'єднання Українських Продюсерів до Дня Незалежності підготувало цикл документальних фільмів про російське вторгнення. Він отримав назву "А потім прийшли "братья" і містить 4 фільми:

"Маріуполь. Невтрачена надія",

"Дев'ять життів",

"Вокзал надії",

"Втрачений дім".

Додамо, що крім завершених чотирьох фільмів у виробництві ОУП перебувають 9 документальних фільмів та 1 художня стрічка, яка стала першими зйомками повнометражного ігрового кіно в Україні з початку війни.