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      Фильм "Донбасс" претендует на "Оскар": что стоит знать о громкой украинской ленте

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      "Донбасс" Сергея Лозницы: о чем фильм?
      "Донбасс" Сергея Лозницы: о чем фильм? / 24 канал

      18 октября – первый день проката ожидаемого украинского фильма "Донбасс"! Драма основана на реальных историях оккупированного Востока. А от красноречивых сцен абсурда и пошлости "псевдореспублики" откровенно тошнит...

      Так чем собираются удивлять мировое сообщество украинцы? В чем взрывчатость и честность фильма? Что надо знать об уникальной украинской ленте? Читайте в обзоре 24 канала.

      Читайте также: В прокат вышел самый ожидаемый фильм "Донбасс": известно, покажут ли его в РФ

      Как создавали кино едва не всем миром

      Просматривая ролики непризнанной "псевдореспублики" в ютубе, режиссер-документалист Сергей Лозница и задумал сделать фильм о жестком реализме оккупации. "Донбасс" не стал его дебютом в жанре игровой полудокументальной драмы, ранее Лозница также снял картину "Майдан".

      Режиссер фильма Сергей Лозница

      Фильм – интернациональный. Над ним совместно работали Украина, Германия, Франция, Нидерланды и Румыния. Из общего бюджета – 71 миллион гривен – 16 миллионов выделило Госкино. Фильм также профинансировал европейский фонд при Совете Европы Eurimages.

      Производство заняло несколько лет. А съемки проходили зимой 2018-го в окрестностях Кривого Рога и продлились полтора месяца. Между окончанием съемок и каннской премьерой прошло всего шесть недель.

      Мировые овации не заставили себя ждать

      Мировая премьера "Донбасса" состоялась в особую дату – 9 мая – в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Лента сильно "покошмарила" россиян и получила премию за лучшую режиссуру.

      Для меня очень важно обратить внимание создателей и политиков на проблему Донбасса. Насколько я могу судить, это главная проблема нашего времени. Речь идет не об одном регионе, стране или политической системе, а о человечестве и цивилизации в целом. О каждом из нас – сегодня,
      – сказал Лозница перед премьерой.

      "Донбасс" в Каннах наградили премией за лучшую режиссуру

      А после показа Бенисио дель Торо – председатель жюри в Каннах – аплодировал ленте стоя. Фильм также показали в рамках международных кинофестивалей в Карловых Варах, Мюнхене, Иерусалиме, Мельбурне и Торонто.

      Но самое важное, что "Донбасс" выдвинули на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке"! Уже 22 января 2019-го мы узнаем результаты (в этот день объявят шорт-лист "Оскара-2019").

      13 новелл о варварстве и подлости "псевдоспублики"

      На экране вам покажут, как низко "сепары" отбирают дорогие машины в богатых местных, как украинского воина публично пытают на главной площади, а мирные жители с азартом присоединяются к зверинцу и яростно издеваются над мужчиной. Более того! Они более жестокие от сепарив, потому требуют прямо на месте убить военного!

      Фильм показывает варварство и подлость псевдореспублики

      Местные издеваются над украинским воином

      Вы также увидите, как используют мирных для российского "зомбоящика", а дальше подло подрывают их, чтобы не платить денег. И это только несколько сюжетных историй...

      Фильм – полудокументальный калейдоскоп из 13 жутких и совершенно реальных эпизодов жизни оккупированного Донбасса – непризнанной миром псевдореспублики "Новороссия". Прямой связи между сценами нет. Разве что все они обнажают ужасы территории за сепаратистскими блокпостами, где царят варварские порядки. Несколько героев словно связывают эпизоды между собой и передают друг другу, словно эстафетную палочку, внимание зрителей.

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      Трейлер фильма "Донбасс" – смотрите видео:

      Пропаганды вы здесь не увидите

      Однако, вас напряжет и изображение украинской стороны. Вы увидите на блокпосту халатность наших, которые не могут проверить личность человека из-за того, что, мол, компьютер не работает... Поэтому просто пропускают негодяя и посылают его вкусным матом.

      А с другой стороны, вы увидите прикованного к столбу украинского добровольца, которого местные обвиняют в гибели детей и пытках сепаратистов... Эээ, как воспримет такое изображение украинских воинов мир?...

      И возненавидите местных жителей Донбасса?

      С образами мирных жителей тоже не все однозначно. Местные – или жалкие предатели, которые подчинились сепарським порядкам, рады псевдореспублик5е и пляшут под ее дудку для денег. Или же бессильно теснятся по подвалам и никак не противодействуют сепаратистам...





      Местные жители в фильме – или "терпилы", или фанатики "русского мира"

      Действительно, ни в одной меня это вызывает желание отрезать кусок оккупированного Донбасса вместе с местными и забыть увиденное, как ужас.

      Хорошо ли – подогревать ненависть к местным жителям Донбасса в украинском и мировом сообществе? Чем это грозит? А с другой стороны, обвинить режиссера в этом нельзя, потому что, как ни прискорбно, это не авторский вымысел, а трезвая данность...

      Лица фарса хорошо знакомы

      Лицами этого кошмара стали хорошо знакомые нам актеры. В частности, нескольких ключевых персонажей сыграли одесские комики Наталья Бузько и Георгий Делиев. Роли в них не юмористические, однако само их появление в этих эпизодах похоже на намек, что перед нами сейчас разыгрывается какая-то очень злуя шутка. Но нет, это жестокая трагикомическая реальность...



      "Яичница" с "Купердягиним" женятся​

      А вот так задерживают немецкого журналиста

      Захочется блевать и думать

      Кино провоцирует ненависть и отвращение к "русскому миру". Более того! Оно шокирует и порождает перекошенные рожи на лице. После просмотра все, что хочется: блевать и отмываться от того дерьма, в которое нас только погрузили.

      Читайте также: Фильм "Позывной "Бандерас": горячий боевик о войне на Востоке, которому веришь

      Но в то же время более красноречиво, трезво и без всякой ноты пропаганды русской оккупации изнутри нам еще никогда не показывали...

      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Кино Новости Украины Публикации Новости культуры Статьи Каннский кинофестиваль Оскар-2019
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 октября
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