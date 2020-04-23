Фильм "Год президента Зеленского", зарплаты депутатов – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 23 апреля – недавно состоялась премьера фильма "Год президента Зеленского". В нем глава государства подытожил свои основные достижения за время у власти и поделился планами на будущее. С 13 апреля и на время карантина заработные платы депутатов ограничат до 9 минимальных зарплат. Это без учета премий и других надбавок.
Также в выпуске:
Уже во вторник, 28 апреля, или в среду, 29 числа, Верховная Рада может проголосовать за назначение Михаила Саакашвили вице-премьером.
Зеленский утверждал, что в первые 8 месяцев работы Верхована Рада приняла 180 законов.
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