Фильм "Год президента Зеленского", зарплаты депутатов – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 23 апреля – недавно состоялась премьера фильма "Год президента Зеленского". В нем глава государства подытожил свои основные достижения за время у власти и поделился планами на будущее. С 13 апреля и на время карантина заработные платы депутатов ограничат до 9 минимальных зарплат. Это без учета премий и других надбавок.

Также в выпуске: Уже во вторник, 28 апреля, или в среду, 29 числа, Верховная Рада может проголосовать за назначение Михаила Саакашвили вице-премьером. Зеленский утверждал, что в первые 8 месяцев работы Верхована Рада приняла 180 законов.