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      Фильм "Год президента Зеленского", зарплаты депутатов – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 23 апреля – недавно состоялась премьера фильма "Год президента Зеленского". В нем глава государства подытожил свои основные достижения за время у власти и поделился планами на будущее. С 13 апреля и на время карантина заработные платы депутатов ограничат до 9 минимальных зарплат. Это без учета премий и других надбавок.

      Также в выпуске:

      Уже во вторник, 28 апреля, или в среду, 29 числа, Верховная Рада может проголосовать за назначение Михаила Саакашвили вице-премьером.

      Зеленский утверждал, что в первые 8 месяцев работы Верхована Рада приняла 180 законов.

      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Владимир Зеленский Гуд найт Юкрейн
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