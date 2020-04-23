Фільм "Рік президента Зеленського", зарплати депутатів – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 23 квітня – нещодавно відбулася прем'єра фільму "Рік президента Зеленського". У ній глава держави підсумував свої основні здобутки за час при владі та поділився планами на майбутнє. З 13 квітня і на час карантину заробітні плати депутатів обмежать до 9 мінімальних зарплат. Це без врахування премій та інших надбавок.
Також у випуску:
Вже у вівторок, 28 квітня, або в середу, 29 числа, Верховна Рада може проголосувати за призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром.
Зеленський стверджував, що у перші 8 місяців роботи Верхована Рада ухвалила 180 законів.
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