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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Фільм "Рік президента Зеленського", зарплати депутатів – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 23 квітня – нещодавно відбулася прем'єра фільму "Рік президента Зеленського". У ній глава держави підсумував свої основні здобутки за час при владі та поділився планами на майбутнє. З 13 квітня і на час карантину заробітні плати депутатів обмежать до 9 мінімальних зарплат. Це без врахування премій та інших надбавок.

      Також у випуску:

      Вже у вівторок, 28 квітня, або в середу, 29 числа, Верховна Рада може проголосувати за призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром.

      Зеленський стверджував, що у перші 8 місяців роботи Верхована Рада ухвалила 180 законів. 

      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Володимир Зеленський Гуд найт Юкрейн
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