О зверствах ОМОНа, которые тот применяет против мирных демонстрантов в Беларуси, слышали уже, наверное, во всем мире. Но бойцы своей жестокостью умудряются поражать еще больше. На этот раз в сети опубликовали аудиозапись с одной из застенок, куда отвозят задержанных.

В редакцию издания "Наша нива" аудиозапись прислал волонтер. Как он сам утверждает, записал его прямо у стен изолятора.

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Стоны и крики подтверждают слова людей, которые выходят из изолятора на Окрестина – изолятора временного содержания в Минске – избитыми, их тела все в синяках и гематомах.

Аудиозапись длится не более двух минут. Все это время слышны крики людей, которые следуют за звуками ударов. Время от времени слышно, как от злости кричат ​​и палачи из ОМОНа.

Издание предполагает, что людей там по-настоящему пытают, если волонтер смог так четко записать аудио прямо с улицы. Это еще одно подтверждение бесчеловечного обращения с мирными митингующими.

Аудиозапись с пытками людей в изоляторе РУВД

Коротко о том, что происходит в Беларуси