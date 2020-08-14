Как в фильме ужасов: в сети показали аудиозапись с застенки белорусского ОМОНа
О зверствах ОМОНа, которые тот применяет против мирных демонстрантов в Беларуси, слышали уже, наверное, во всем мире. Но бойцы своей жестокостью умудряются поражать еще больше. На этот раз в сети опубликовали аудиозапись с одной из застенок, куда отвозят задержанных.
В редакцию издания "Наша нива" аудиозапись прислал волонтер. Как он сам утверждает, записал его прямо у стен изолятора.
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Стоны и крики подтверждают слова людей, которые выходят из изолятора на Окрестина – изолятора временного содержания в Минске – избитыми, их тела все в синяках и гематомах.
Аудиозапись длится не более двух минут. Все это время слышны крики людей, которые следуют за звуками ударов. Время от времени слышно, как от злости кричат и палачи из ОМОНа.
Издание предполагает, что людей там по-настоящему пытают, если волонтер смог так четко записать аудио прямо с улицы. Это еще одно подтверждение бесчеловечного обращения с мирными митингующими.
Аудиозапись с пытками людей в изоляторе РУВД
Коротко о том, что происходит в Беларуси
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. ОМОНовцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно о как минимум двух погибших и почти 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.
- Протесты в Беларуси уже идут 5 день. Наиболее горячими они были в первую ночь после выборов – 10 августа. После белорусы объявили общенациональную забастовку, которая даже дошел до крупнейших заводов страны – МАЗ и БелАЗ.