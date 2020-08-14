Про звірства ОМОНу, які той застосовує проти мирних демонстрантів у Білорусі, чули вже, мабуть, у всьому світі. Та бійці своєю жорстокістю примудряються вражати ще більше. Цього разу в мережі опублікували аудіозапис з однієї з катівень, куди відвозять затриманих.

У редакцію видання "Наша ніва" аудіозапис прислав волонтер. Як він сам стверджує, записав його просто біля стін ізолятора.

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Стогін і крики підтверджують слова людей, які виходять з ізолятора на Окрестина – ізолятора тимчасового тримання в Мінську – побитими, їх тіла всі в синцях і гематомах.

Аудіозапис триває трохи більше як дві хвилини. Увесь цей час чутно крики людей, які слідують за звуками ударів. Час від часу чути, як від злості кричать і кати з ОМОНу.

Видання припускає, що людей там по-справжньому катують, якщо волонтер зміг так чітко записати аудіо просто з вулиці. Це ще одне підтвердження нелюдського поводження з мирними мітингувальниками.

Аудіозапис з катуваннями людей в ізоляторі РУВС

Коротко про те, що відбувається в Білорусі