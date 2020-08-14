Як у фільмі жахів: у мережі показали аудіозапис з катівні білоруського ОМОНу
Про звірства ОМОНу, які той застосовує проти мирних демонстрантів у Білорусі, чули вже, мабуть, у всьому світі. Та бійці своєю жорстокістю примудряються вражати ще більше. Цього разу в мережі опублікували аудіозапис з однієї з катівень, куди відвозять затриманих.
У редакцію видання "Наша ніва" аудіозапис прислав волонтер. Як він сам стверджує, записав його просто біля стін ізолятора.
До слова Погрожували вбити й зґвалтувати: дівчина з Білорусі розповіла, що відбувається після затримання
Стогін і крики підтверджують слова людей, які виходять з ізолятора на Окрестина – ізолятора тимчасового тримання в Мінську – побитими, їх тіла всі в синцях і гематомах.
Аудіозапис триває трохи більше як дві хвилини. Увесь цей час чутно крики людей, які слідують за звуками ударів. Час від часу чути, як від злості кричать і кати з ОМОНу.
Видання припускає, що людей там по-справжньому катують, якщо волонтер зміг так чітко записати аудіо просто з вулиці. Це ще одне підтвердження нелюдського поводження з мирними мітингувальниками.
Аудіозапис з катуваннями людей в ізоляторі РУВС
Коротко про те, що відбувається в Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.
- Протести у Білорусі вже тривають 5 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.