Философия Феррари: почему автомобили важнее, чем люди

Энцо Феррари – итальянец, ставший королем и легендой автоспорта, а его имя до сих пор считают одним из символов Италии. Именно он создал автомобиль и команду гонщиков, которые были непобедимы на трассе.

Детство легенды

Энцо Ансельмо Феррари родился 20 февраля 1898 года, хотя, по его словам, он появился на свет на два дня раньше, чем зарегистрирован в свидетельстве. Причиной этой странности был сильный снегопад, который помешал родителям Энцо вовремя зарегистрировать его рождение в мэрии.

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Отец Феррари был инженером, и с утра до ночи в своей мастерской занимался ремонтом машин. Поскольку жилье семьи располагалось непосредственно над мастерской, парень каждый день просыпался и засыпал под стук молотка. Именно отец научил юного Феррари работать с металлом, однако парень мечтал не о таком будущем.

Сначала Энцо хотел стать тенором оперы, впоследствии – спортивным журналистом. С течением времени все прежние увлечения все-таки привели его к занятию, которое прославило Феррари на весь мир – автогонки. Впервые парень увидел гонки в 10 лет и с тех пор не мог прекратить мечтать о своем будущем в этом спорте.

Автогонки привели Энцо Феррари к признанию

Первые поражения и разочарования

Отец Энцо в свою очередь уже запланировал для сына другой жизненный путь. Он хотел, чтобы парень продолжил инженерное дело и упорно заставлял его учиться. Однако Феррари так и не завершил обучение. Во время Первой мировой войны отец Энцо умирает от пневмонии, а его самого призывают в ряды военных.

Затем, после демобилизации, без какого-либо образования парень направился в Турин, где пытался устроиться на работу на завод FIAT, но безуспешно. Инженер компании отказал Энцо со словами, что они не могут брать на работу "кого-либо".

Энцо Феррари не взяли на завод FIAT

Победы и признание

Впоследствии Феррари все-таки устроился на должность, которая связана с автомобилями. Он стал тест-водителем в не очень известной компании. После демонстрации своих способностей, он молниеносно меняет должность на полноправного гонщика.

Уже в следующем году Феррари переходит в команду Alfa Romeo. Казалось бы, мечта стать настоящим гонщиком сбылась, но на этом парень останавливаться не собирался. Теперь он стремился однажды создать собственную команду.



Так, в 1939 году Энцо покупает участок земли и начинает строительство завода, который должен был специализироваться на выпуске не только автомобилей, но и авиамоторов. Однако начало собственного бизнеса пришлось на некоторое время отложить. Началась Вторая мировая война, а здание завода было практически полностью уничтожено во время одной из бомбардировок.

На пути строительства собственного завода стала Вторая мировая война

Первое авто и философия гения

Первый автомобиль автоконструктора сошел с конвейера аж в 1947 году. Модель получила название Ferrari-125. Она была собрана на фабрике Маранелло, которую в то время финансировал итальянский диктатор Бенито Муссолини. Тогда Муссолини наградил Феррари орденом и титулом командора, и с тех пор подчиненные так и называли своего шефа.

Феррари был довольно жестоким руководителем, ни один из пилотов не покидал его команду без скандала. Энцо любил свои авто, как собственных детей, и неоднократно говорил: "Мои друзья – автомобили, я могу доверять только им". Главным для Феррари всегда было авто, а не тот, кто им управлял.

Энцо Феррари за рулем первого авто

Возможно, именно такое отношение к делу привело Энцо Феррари к успеху. К концу 80-х годов спорткары "Феррари" выиграли на гонках практически все возможные награды. Энцо в то время был уже в довольно почтенном возрасте, однако до последних дней не прекращал руководить компанией.

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Скончался легендарный автогонщик на 90 году жизни, 14 августа 1988 года. В день его смерти, завод не прекратил своей работы ни на минуту, ведь именно этого желал Энцо. В 2002 году в память о легенде его завод выпустил новую модель под названием Ferrari Enzo.