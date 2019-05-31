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      Філософія Феррарі: чому автомобілі важливіші, ніж люди

      Одна історія 41

      Енцо Феррарі – італієць, що став королем та легендою автоспорту, а його ім'я і досі вважають одним з символів Італії. Саме він створив автомобіль та команду гонщиків, які були непереможні на трасі.

      Дитинство легенди

      Енцо Ансельмо Феррарі народився 20 лютого 1898 року, хоча, за його словами, він з'явився на світ на два дні раніше, ніж зареєстровано у свідоцтві. Причиною цього дивацтва був сильний снігопад, який перешкодив батькам Енцо вчасно зареєструвати його народження у мерії.

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      Батько Феррарі був інженером, і зранку до ночі у своїй майстерні займався ремонтом машин. Оскільки житло родини розташовувалося безпосередньо над майстернею, хлопець щодня прокидався та засинав під стук молотка. Саме батько навчив юного Феррарі працювати з металом, проте хлопець мріяв не про таке майбутнє.

      Спершу Енцо хотів стати тенором опери, згодом – спортивним журналістом. З плином часу всі попередні захоплення все-таки привели його до заняття, яке прославило Феррарі на весь світ – автоперегони. Вперше хлопець побачив перегони у 10 років і з того часу не міг припинити мріяти про своє майбутнє у цьому спорті.


      Автоперегони привели Енцо Феррарі до визнання

      Перші поразки та розчарування 

      Батько Енцо своєю чергою вже запланував для сина інший життєвий шлях. Він хотів, щоб хлопець продовжив інженерську справу і наполегливо змушував його вчитися. Проте Феррарі так і не завершив навчання. Під час Першої світової війни батько Енцо помирає від пневмонії, а його самого призивають у лави військових. 

      Відтак, після демобілізації, без жодної освіти хлопець попрямував у Турин, де намагався влаштуватися на роботу на завод FIAT, але безуспішно. Інженер компанії відмовив Енцо зі словами, що вони не можуть брати на роботу "будь-кого".


      Енцо Феррарі не взявся на завод FIAT

      Перемоги та визнання

      Згодом Феррарі все-таки влаштувався на посаду, яка пов'язана з автомобілями. Він став тест-водієм у не дуже відомій компанії. Після демонстрації своїх здібностей, він блискавично змінює посаду на повноправного гонщика. 

      Вже наступного року Феррарі переходить у команду Alfa Romeo. Здавалося б, мрія стати справжнім гонщиком здійснилася, але на цьому хлопець зупинятися не збирався. Тепер він прагнув одного дня створити власну команду.

      Так, у 1939 році Енцо купує ділянку землі та розпочинає будівництво заводу, який мав спеціалізуватися на випуску не лише автомобілів, але й авіамоторів. Проте початок власного бізнесу довелося на деякий час відкласти. Розпочалася Друга світова війна, а будівля заводу була практично повністю знищена під час одного з бомбардувань.


      На заваді будівництва власного заводу стала Друга світова війна

      Перше авто та філософія генія

      Перший автомобіль автоконструктора зійшов з конвеєра аж у 1947 році. Модель отримала назву Ferrari-125. Вона була зібрана на фабриці Маранелло, яку того часу фінансував італійський диктатор Беніто Муссоліні. Тоді Муссоліні нагородив Феррарі орденом і титулом командора, і відтоді підлеглі так і називали свого шефа.

      Феррарі був доволі жорстоким керівником, жоден з пілотів не покидав його команду без скандалу. Енцо любив свої авто, як власних дітей, і неодноразово говорив: "Мої друзі – автомобілі, я можу довіряти лише їм". Головним для Феррарі завжди було авто, а не той, хто ним керував.


      Енцо Феррарі за кермом першого авто

      Можливо, саме таке ставлення до справи привело Енцо Феррарі до успіху. До кінця 80-х років спорткари "Феррарі" виграли на перегонах практично всі можливі нагороди. Енцо на той час був вже у доволі поважному віці, проте до останніх днів не припиняв керувати компанією.

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      Помер легендарний автогонщик на 90 році життя, 14 серпня 1988 року. У день його смерті, завод не припинив своєї роботи ні на хвилину, адже саме цього бажав Енцо. У 2002 році в пам'ять про легенду його завод випустив нову модель під назвою Ferrari Enzo. 

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      Теги: Одна історія Спорт Війна Нагороди Перегони Мото Ferrari
      Джерело: 24 канал
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