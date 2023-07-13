Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, выступая в начале заседания Киевсовета, передает сайт КГГА.

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"В нынешних сложных условиях мы делаем все возможное для помощи нашим ветеранам-защитникам и их семьям, поддержки внутренне перемещенных лиц, которых сегодня в Киеве почти 400 тысяч. Помогаем Вооруженным силам Украины. В прошлом году в поддержку сил безопасности и обороны Киева мы профинансировали из бюджета города около 850 миллионов гривен. С начала этого года – около 350 миллионов. И продолжаем выделять денежные средства. На этот год запланировано в целом – более 1 млрд 100 миллионов гривен из бюджета столицы", – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что эти деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски. На закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.

Также мы передаем бойцам на передовую помощь, которую привлекаем сами – от международных партнеров. Мы передавали автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки. И продолжаем это делать. И я благодарен всем, кто помогает, собирает и присылает то необходимое, что нужно нашим защитникам. Сегодня, например, получим от Австрии более 2 тысяч тактических аптечек для военных. И сразу передадим их на фронт подразделениям территориальной обороны Киева,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что на базе Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны создается новый современный центр реабилитации для украинских защитников. Он разместится на 5 гектарах земли в пределах Киева, а площадь зданий будет составлять 35 тыс. кв. м. Первая очередь будет введена в этом году, а вторая – в 2024-м.

Также сообщалось, что Киев первым готовится запустить "Электронный кабинет Защитника". Военнослужащие и ветераны войны смогут получать через смартфон около 200 государственных и муниципальных услуг.