Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на початку засідання Київради, інформує сайт КМДА.

До теми Віталій Кличко показав відділення екстреної медичної допомоги №18 після ремонту

"У нинішніх складних умовах ми робимо все можливе для допомоги нашим ветеранам-захисникам та їхнім родинам, підтримки внутрішньо переміщених осіб, яких сьогодні в Києві майже 400 тисяч. Допомагаємо Збройним силам України. Минулого року на підтримку сил безпеки та оборони Києва ми профінансували з бюджету міста майже 850 мільйонів гривень. Від початку цього року – майже 350 мільйонів. І продовжуємо виділяти кошти. На цей рік заплановано загалом – понад 1 млрд 100 мільйонів гривень із бюджету столиці", – повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що ці гроші йдуть, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски. На закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт.

Також ми передаємо бійцям на передову допомогу, яку залучаємо самі – від міжнародних партнерів. Ми передавали автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки. І продовжуємо це робити. І я вдячний усім, хто допомагає, збирає і надсилає те необхідне, що потрібне нашим захисникам. Сьогодні, наприклад, отримаємо від Австрії понад 2 тисячі тактичних аптечок для військових. І одразу передамо їх на фронт підрозділам територіальної оборони Києва,

– підкреслив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомив, що в Києві на базі Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни створюється новий сучасний центр реабілітації для українських захисників. Він розташується на 5 гектарах землі в межах Києва, а площа будівель складатиме 35 тисяч квадратних метрів. Першу чергу буде введено цього року, а другу – у 2024-му.

Також повідомлялося, що Київ першим готується запустити "Електронний кабінет Захисника". Військовослужбовці та ветерани війни зможуть отримувати через смартфон близько 200 державних та муніципальних послуг.