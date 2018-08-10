Финансирование партий: как украинцы оплачивают существование политических сил

В Украине сейчас существует около 350 официально зарегистрированных партий, из которых половина регистрировалась очень активно за последние четыре года.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

Читайте также: Зарплата для депутатов: кто и сколько получил в июле

Как отметила журналистка, есть так называемая гендерная квота, за которую начисляются дополнительные проценты от общей суммы, которую выделяют на все партии. То есть, если партии по результатам выборов имеют в своем составе не более две трети одной статьи, им предстоит дополнительное финансирование в размере 10% ежегодного объема государственного финансирования уставной деятельности политических партий.

Однако, все не так просто. Прежде, чем попасть в Верховную Раду, нужно создать политическую партию, но еще лучше купить за 20-50 тысяч долларов. Потому что создать ее можно только, если ты попадешь в оккупированный Крым и соберешь там 2000 голосов и подписей на создание своей партии.

По международным оценкам, выборы в Украине проходят с очень бешеными расходами на рекламу. Например, в 2015 году украинские партии потратили около 2 миллиардов гривен на агитацию. Стоит отметить, что в европейских странах есть определенный лимит на расходы партий на рекламу во время выборов. Эта сумма в разы меньше чем расходы украинских политических сил.

Читайте также: Народным депутатам выплатили впечатляющую сумму отпускных за июль: детали в цифрах

В Украине не удалось вывести политические силы из-под влияния олигархов, которые их финансируют. Эта идея была бы успешной, партии финансировали бы из государственного бюджета. То есть налогоплательщики отдавали деньги в бюджет, из которого выделялись бы средства на содержание партий. НАПК должно контролировать эти отчеты, чтобы они были чистыми и прозрачными, однако они этого не делают.

Украинцы должны требовать от власти, чтобы все уголовные производства в отношении политических партий передали в Национальное антикоррупционное бюро, которое бы занималось топ-коррупцией. Также наше государство должно принять закон, где партии будут обязаны обнародовать всех олигархов, миллионеров и даже средний бизнес, которые их финансируют. Ведь это общемировая практика.