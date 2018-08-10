Фінансування партій: як українці оплачують існування політичних сил

В Україні наразі існує близько 350 офіційно зареєстрованих партій, з яких половина реєструвалася дуже активно за останні чотири роки.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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Як зауважила журналістка, є так звана гендерна квота, за яку нараховують додаткові відсотки від загальної суми, яку виділяють на всі партії. Тобто, якщо партії за результатами виборів мають у своєму складі не більше дві третини однієї статті, їм належить додаткове фінансування у розмірі 10% щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій.

Проте, все не так просто. Перш, ніж потрапити до Верховної Ради, потрібно створили політичну партію, але ще краще купити за 20-50 тисяч доларів. Бо створити її можна лише, якщо ти потрапиш до окупованого Криму та збереш там 2000 голосів та підписів на створення своєї партії.

За міжнародними оцінками, вибори в Україні проходять з дуже шаленими витратами на рекламу. Наприклад, у 2015 році українські партії витратили близько 2 мільярдів гривень на агітацію. Варто зазначити, що в європейських країнах є певний ліміт на витрати партій на рекламу під час виборів. Ця сума в рази менша за витрати українських політичних сил.

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В Україні не вдалося вивести політичні сили з-під впливу олігархів, які їх фінансують. Ця ідея була б успішною, партії фінансували б від державного бюджету. Тобто платники податків віддавали гроші до бюджету, з якого виділялися б кошти на утримання партій. НАЗК мало б контролювати ці звіти, аби вони були чистими та прозорими, проте вони цього не роблять.

Українці повинні вимагати від влади, аби всі кримінальні провадження щодо політичних партій передали до Національного антикорупційного бюро, яке б займалося топ-корупцією. Також наша держава має прийняти закон, де партії будуть зобов’язані оприлюднювати всіх олігархів, мільйонерів та навіть середній бізнес, які їх фінансують. Адже це загальносвітова практика.