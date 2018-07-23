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Народним депутатам виплатили вражаючу суму відпускних за липень: деталі у цифрах

400 Читать новость на русском
У Верховній Раді виписали відпускні за липень
У Верховній Раді виписали відпускні за липень / www.unian.ua

16,3 мільйона гривень відпускних виплатило управління справами Верховної Ради України народним депутатам і працівникам апарату в першій половині липня 2018 року.

Така інформація міститься на порталі використання публічних коштів, інформує #Точно.

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У відпустку народні обранці пішли на півтора місяці. Тим часом, низку важливих законопроектів так і не прийняли. Серед них, наприклад, оновлення складу ЦВК. У липні депутати провели 8 пленарних засідань, 13 липня відбулося останнє засідання. Верховна Рада закрила свою восьму сесію. Нова, дев’ята, відкриється вже 4 вересня.

У січні цього року народним депутатам на виконання повноважень виплатили понад 14 мільйонів гривень, при чому засідання депутати проводили тільки з 16 по 19 січня. Решту часу депутати мали працювати в комітетах, комісіях і фракціях.

Теги: Новини України Верховна Рада Гроші
Джерело: 24 Канал
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