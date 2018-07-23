Народным депутатам выплатили впечатляющую сумму отпускных за июль: детали в цифрах

16,3 миллиона гривен отпускных выплатило управление делами Верховной Рады Украины народным депутатам и работникам аппарата в первой половине июля 2018 года.

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В отпуск народные избранники ушли на полтора месяца. Тем временем, ряд важных законопроектов так и не приняли. Среди них, например, обновление состава ЦИК. В июле депутаты провели 8 пленарных заседаний, 13 июля состоялось последнее заседание. Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Новая, девятая, откроется уже 4 сентября.

В январе этого года народным депутатам на исполнение полномочий выплатили более 14 миллионов гривен, причем заседания депутаты проводили только с 16 по 19 января. Остальное время депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях.