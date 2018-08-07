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Зарплата для депутатів: хто і скільки отримав у липні

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Названі зарплати нардепів за липень
Названі зарплати нардепів за липень / apostrophe.ua

У липні заробітна плата і оплата щорічної відпустки голів фракцій і груп Верховної Ради становила від 25 тисяч до 65 тисяч гривень.

Про це повідомляють "Українські Новини".

Так, найбільше всіх за липень заробив лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Його зарплата склала 65 822 гривні.

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Дещо меншою була зарплата у голови фракцій "Народний фронт" Максима Бурбака – 65 674 гривні, голови фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олега Березюка – 63 387 гривень, та співголів фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка – 63 256 гривень та Олександра Вілкула –  56 688 гривень.

Юля Тимошенко, яка є лідеркою фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" заробила за липень 61 267 гривень, а співголови групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік і Віктор Бондар – 50 290 і 61 862 гривні відповідно.

Голова групи "Воля народу" Ярослав Москаленко отримав 34 926 гривень зарплати, а голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов – 25 229 гривень.

Представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко (БПП) заробила в липні 64 863 гривні.

Окрім того, серед усіх народних депутатів найбільшу зарплату за липень отримав член групи "Воля народу" Михайло Поплавський – 80 334 гривні та від член БПП Оксана Білозір – 80 163 гривні.

Також, у липні всім депутатам нарахували 35 240 гривень за виконання депутатських повноважень. Проте їх не надали чотирьом політикам – Глібу Загорії (БПП), Євгену Бакуліну (ОБ), а також позафракційним Сергію Клюєву і Олександру Онищенку.

Теги: Новини політики Новини України Гроші Верховна Рада Бурбак Максим Юрійович Віталій Хомутиннік Бондар Віктор Васильович Москаленко Ярослав Миколайович Артур Герасимов Ірина Луценко Поплавський Михайло Михайлович Олег Ляшко Олег Березюк Юлія Тимошенко Юрій Бойко Олександр Вілкул
Джерело: 24 Канал
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