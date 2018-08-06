Середня зарплата в Україні може зрости: названа сума

В Україні, за підсумками 2018 року, розмір середньої заробітної плати може зрости до 10 тисяч гривень.

Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає "Урядовий портал".

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Головний пріоритет – середня зарплата. І цей показник ми хочемо довести до 10 тисяч гривень. Це реальна історія. Зараз зарплати вже більше 8 тисяч гривень,

– сказав глава уряду.

На його думку, досягненню цієї мети сприяє вся економічна політика уряду – в тому числі в контексті дерегуляції і боротьби з тіньовими схемами.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата зросла на 4,8% в червні 2018 року порівняно з травнем 2018 року, в річному вимірі – на 24,2%, склавши 9,141 тисяч гривень, тоді як в травні вона становила 8,725 тисяч гривень.