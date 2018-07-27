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В Україні значно зросла реальна зарплата: дані

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Зарплата українців
Зарплата українців / 5 Канал

В Україні реальна заробітна плата у червні 2018 року збільшилася на 13%, порівняно з травнем зарплата збільшилася на 4,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Середня номінальна заробітна плата в червні 2018 року порівняно з травнем 2018 року зросла на 4,8%, в річному вимірі – на 24,2%, склавши 9,141 тис. гривень, тоді як в травні вона становила 8,725 тисяч гривень.

Найвищий рівень зарплат у червні зафіксований у Києві - 13,553 тияч гривень, найнижчий – у Чернігівській області – 7,341 тисяч гривень.

Найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у червні 2018 року порівняно з червнем 2017 року спостерігався у Закарпатській (на 28,2%), Житомирській (на 27,4%), Дніпропетровській (на 27%), Полтавській (на 26%), Вінницької та Запорізької (на 26,9%), Миколаївській і Кіровоградській (на 25,8%), Волинській (на 25,6%), Тернопільській (на 24,8%), Київській (на 24%), Хмельницькій (на 23,7%), Львівській (на 23,6%), Черкаській (на 23,5%), Івано-Франківській (на 21,9%), Чернівецькій, Чернігівській областях і в Києві (на 22,2%). У Донецькій і Луганській областях зростання заробітної плати склав 20% і 33,4% відповідно.

Теги: Новини України Ринок праці Гроші Мінімальна зарплата
Джерело: 24 Канал
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