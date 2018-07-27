В Украине значительно выросла реальная зарплата: данные

В Украине реальная заработная плата в июне 2018 года увеличилось на 13%, по сравнению с маем зарплата выросла на 4,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Средняя номинальная заработная плата в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года выросла на 4,8%, в годовом измерении – на 24,2%, составив 9,141 тыс. гривен, тогда как в мае она составила 8,725 тысяч гривен.

Самый высокий уровень зарплат в июне зафиксирован в Киеве - 13,553 тияч гривен, самый низкий – в Черниговской области – 7,341 тысяч гривен.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года наблюдался в Закарпатской (на 28,2%), Житомирской (на 27,4%), Днепропетровской (на 27%), Полтавской (на 26%), Винницкой и Запорожской (на 26,9%), Николаевской и Кировоградской (на 25,8%), Волынской (на 25,6%), Тернопольской (на 24,8%), Киевской (на 24%), Хмельницкой (на 23,7%), Львовской (на 23,6%), Черкасской (на 23,5%), Ивано-Франковской (на 21,9%), Черновицкой, Черниговской областях и в Киеве (на 22,2%). В Донецкой и Луганской областях рост заработной платы составил 20% и 33,4% соответственно.