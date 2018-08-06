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Средняя зарплата в Украине может вырасти: названа сумма

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В Украине средняя зарплата в 2018 году может достигнуть 10 тысяч гривен
В Украине средняя зарплата в 2018 году может достигнуть 10 тысяч гривен / Фото из открытых источников

В Украине, по итогам 2018 года, размер средней заработной платы может вырасти до 10 тысяч гривен.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Правительственный портал".

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Главный приоритет – средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тысяч гривен. Это реальная история. Сейчас зарплаты уже больше 8 тысяч гривен,
– сказал глава правительства.

По его мнению, достижению этой цели способствует вся экономическая политика правительства – в том числе в контексте дерегуляции и борьбы с теневыми схемами.

Напомним, средняя номинальная заработная плата выросла на 4,8% в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года, в годовом выражении – на 24,2%, составив 9,141 тысяч гривен, тогда как в мае она составила 8,725 тысяч гривен.

Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Деньги Минимальная зарплата
Источник: 24 Канал
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