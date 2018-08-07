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Зарплата для депутатов: кто и сколько получил в июле

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Названы зарплаты нардепов за июль
Названы зарплаты нардепов за июль / apostrophe.ua

В июле заработная плата и оплата ежегодного отпуска председателей фракций и групп Верховной Рады составляла от 25 тысяч до 65 тысяч гривен.

Об этом сообщают "Украинские Новости".

Так, больше всех за июль заработал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Его зарплата составила 65 822 гривны.

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Несколько меньше была зарплата у главы фракций "Народный фронт" Максима Бурбака – 65 674 гривны, председателя фракции "Объединение "Самопомич" Олега Березюка – 63 387 гривен, и сопредседателей фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко – 63 256 гривен и Александра Вилкула – 56 688 гривен.

Юля Тимошенко, которая является лидером фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина", заработала за июль 61 267 гривен, а сопредседатели группы "Партия "Возрождение" Виталий Хомутынник и Виктор Бондарь – 50 290 и 61 862 гривны соответственно.

Глава группы "Воля народа" Ярослав Москаленко получил 34 926 гривен зарплаты, а председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов – 25 229 гривен.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко (БПП) заработала в июле 64 863 гривны.

Кроме того, среди всех народных депутатов наибольшую зарплату за июль получил член группы "Воля народа" Михаил Поплавский – 80 334 гривны и от член БПП Оксана Билозир – 80 163 гривны.

Также, в июле всем депутатам насчитали 35 240 гривен за выполнение депутатских полномочий. Однако их не предоставили четырем политикам – Глебу Загорії (БПП), Евгению Бакулину (ОБ), а также внефракционным Сергею Клюеву и Александру Онищенко.

Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Верховная Рада Поплавский Михаил Михайлович Ирина Луценко Артур Герасимов Москаленко Ярослав Николаевич Бондарь Виктор Васильевич Виталий Хомутынник Бурбак Максим Юрьевич Александр Вилкул Юрий Бойко Юлия Тимошенко Олег Березюк Олег Ляшко
Источник: 24 Канал
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