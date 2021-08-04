Об этом заявила председатель партии «УДАР Виталия Кличко» во Львовской области Оксана Юринец на своїй странице в фейсбук.



Известно, что Китай выдает кредиты только под государственные гарантии. И в случае нарушения условий кредитного договора требует передать в его собственность объекты государственной собственности или землю. Кроме того, заставляет использовать китайские товары и специалистов при реализации проекта, на который выдан кредит,

– отметила она.



Лидер партии «УДАР Виталия Кличко» во Львовской области напоминает, что Украина уже имеет негативный опыт сотрудничества с Китаем. В частности, Житомирская окружная дорога, которую должна была построить китайская компания «Sinohydro Corporation Ltd», до сих пор недостроена.

«Укравтодор» инициировал расторжение договора подряда за нарушение условий договора и сроков работ. Прокуратурой открыто несколько уголовных дел в отношении этого объекта. Похожая ситуация сложилась в Черногории, которая получила от Китая кредит на строительство новой магистрали на условиях привлечения к строительству китайских компаний. В итоге она также получила проблемный объект, а к тому же вынуждена была просить кредит у ЕС, чтобы вернуть Китаю долг.

Украинская сторона должна четко осознавать те серьезные риски и угрозы, которые несут подобные договоренности, считает Оксана Юринец. Она подчеркивает: Украина должна отстаивать прежде всего собственные экономические интересы, избегая кабальных кредитных условий.

Также лидер партии «УДАР Виталия Кличко» на Львовщине призывает не забывать, что у Китая давние дружеские отношения с Россией. Финансовая зависимость Украины от Китая может стать началом «разворота на Восток», а это угроза для безопасности и европейского курса нашего государства, предостерегает Оксана Юринец.

"Украина не имеет права менять европейскую перспективу на китайские кредиты. Государственная власть всегда должна помнить о европейском выборе, за который украинцы заплатили кровью, и не подменять глобальные национальные интересы краткосрочной выгодой. За все это придется дорого платить потом", – отмечает Оксана Юринец.

Как сообщалось, 30 июня Украина и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры. Этот документ предусматривает привлечение компаний и финансовых учреждений Китая к строительству в Украине объектов железнодорожного транспорта, портов и аэропортов, коммуникаций и т. д.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, во время которого шла речь о привлечении китайской стороны к реализации инфраструктурных проектов в рамках программы «Большое строительство».