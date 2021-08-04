Про це заявила голова партії "УДАР Віталія Кличка" у Львівській області Оксана Юринець на сторінці у фейсбук.

Відомо, що Китай видає кредити лише під державні гарантії. І в разі порушення умов кредитного договору вимагає передати в його власність об’єкти державної власності або землю. Окрім того, змушує використовувати китайські товари та фахівців під час реалізації проєкту, на який видано кредит», - зазначила вона.

Лідер партії "УДАР Віталія Кличка" у Львівській області нагадує, що Україна вже має негативний досвід співпраці з Китаєм. Зокрема, Житомирська окружна дорога, яку мала збудувати китайська компанія "Sinohydro Corporation Ltd", досі недобудована.

"Укравтодор" ініціював розірвання договору підряду через порушення умов договору та строків робіт. Прокуратурою відкрито кілька кримінальних справ щодо цього об’єкту. Схожа ситуація склалася у Чорногорії, яка отримала від Китаю кредит на будівництво нової магістралі за умови залучення до будівництва китайських компаній. У підсумку вона також отримала проблемний об’єкт, а до того ж змушена була просити кредит у ЄС, щоб повернути Китаю борг.

Українська сторона має чітко усвідомлювати ті серйозні ризики та загрози, які несуть подібні домовленості, вважає Оксана Юринець. Вона підкреслює: Україна зобов'язана відстоювати насамперед власні економічні інтереси, уникаючи кабальних кредитних умов.

Також лідер партії "УДАР Віталія Кличка" на Львівщині закликає не забувати, що Китай має давні дружні стосунки з Росією. Фінансова залежність України від Китаю може стати початком «розвороту на Схід», а це загроза для безпеки та європейського курсу нашої держави, застерігає Оксана Юринець.

"Україна не має права міняти європейську перспективу на китайські кредити. Державна влада має завжди пам’ятати про європейський вибір, за який українці заплатили кров’ю, та не підміняти глобальні національні інтереси короткостроковою вигодою. За все це доведеться дорого платити пізніше", – наголошує Оксана Юринець.

Як повідомлялося, 30 червня Україна та Китай підписали міжурядову угоду про співпрацю у галузі будівництва інфраструктури. Цей документ передбачає залучення компаній та фінансових установ Китаю до спорудження в Україні об’єктів залізничного транспорту, портів та аеропортів, комунікацій та інших.

13 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном, під час якої йшлося про залучення китайської сторони до реалізації інфраструктурних проектів в рамках програми «Велике будівництво».