В Финляндии людям два года выплачивали 560 евро ежемесячно: результаты эксперимента

В рамках эксперимента в Финляндии 2 тысячам случайных безработных в течение двух лет выплачивали 560 евро ежемесячно без каких-либо обязательств. Исследователи сделали вывод, что базовый доход положительно влиял на психическое здоровье людей и их дальнейшую занятость.

Двум тысячам безработных в возрасте от 25 до 58 лет выплачивали 560 евро ежемесячно, пишет News Scientist.

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Эксперимент длился в течение 2017 – 2018 годов. Люди не должны были возвращать деньги. Размер выплат тоже оставался неизменным, даже если человек находил работу. Две тысячи участников эксперимента выбрали случайно.

Исследователи сравнивали занятость и благосостояние тех, кто получал базовый доход и тех, кому выплачивали пособие по безработице.

Каковы результаты эксперимента

люди с базовым доходом работали в среднем на 6 дней больше, чем те, которым выплачивали пособие по безработице;

возросла занятость у людей с детьми и у тех, для кого родной язык был не финский или шведский;

те, кто получал базовый доход, заявили про лучшее финансовое благосостояние и состояние психического здоровья. Они были спокойнее и увереннее в своем будущем;

наличие базового дохода не уменьшало у людей желание найти работу;

участники эксперимента больше доверяли людям и социальным институтам.

Исследователи также пришли к выводу, что выплата базового дохода может помочь людям справиться со стрессом в период пандемии коронавируса.

Обратите внимание! По состоянию на 11 мая в Финляндии зафиксировали 5 984 случая заражения коронавирусом. От недуга умерли 271 человек, выздоровели – 4 тысячи.