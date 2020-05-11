У Фінляндії людям два роки виплачували 560 євро щомісяця: результати експерименту

У межах експерименту у Фінляндії 2 тисячам випадкових безробітних впродовж двох років виплачували 560 євро щомісяця без будь-яких зобов'язань. Дослідники зробили висновок, що базовий дохід позитивно впливав на психічне здоров'я людей та їхню подальшу зайнятість.

Двом тисячам безробітних віком від 25 до 58 років виплачували 560 євро щомісяця, пише News Scientist.

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Експеримент тривав протягом 2017 – 2018 років. Люди не повинні були повертати гроші. Розмір виплат теж залишався незмінним, навіть якщо людина знаходила роботу. Дві тисячі учасників експерименту обрали випадково.

Дослідники порівнювали зайнятість та добробут тих, хто отримував базовий дохід та тих, кому виплачували допомогу по безробіттю.

Якими є результати експерименту

люди з базовим доходом працювали у середньому на 6 днів більше, аніж ті, яким виплачували допомогу по безробіттю;

зросла зайнятість у людей з дітьми та у тих, для кого рідною мовою була не фінська чи шведська;

ті, хто отримував базовий дохід, заявили про кращий фінансовий добробут та стан психічного здоров'я. Вони були спокійніші та впевненіші у своєму майбутньому;

наявність базового доходу не зменшувала у людей бажання знайти роботу;

учасники експерименту більше довіряли людям та соціальним інституціям.

Дослідники також дійшли висновку, що виплата базового доходу може допомогти людям впоратися зі стресом у період пандемії коронавірусу.

Зверніть увагу! Станом на 11 травня у Фінляндії зафіксували 5 984 випадки зараження коронавірусом. Від недуги померли 271 людина, одужали – 4 тисячі.