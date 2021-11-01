С ответным предложением выступила Парламентская комиссия Финляндии. Местные власти отметили, что обязательный призыв не будет означать, что женщины будут служить в армии.

Обратите внимание Должны ли украинские женщины обязательно служить в армии: интересный опрос

В то же время, неявка на призыв будет караться штрафом, допустили в Парламентской комиссии.

Военная служба будет добровольной

По информации финского Министерства обороны, соответствующее решение позволит повысить популярность службы в армии среди женщин. В 2021 году в Финляндии добровольно пошли служить в армию более 1,6 тысяч женщин.

В приглашениях будут получать информацию о добровольной военной службе. Так что женщины сами будут решать – воспользоваться соответствующей возможностью или нет.

Читайте также Женщины в армии – не эксперимент, а повседневность: силовики рассказали о гендерном равенстве

Женщины в Вооруженных Силах: коротко