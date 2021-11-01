З відповідною пропозицією виступила Парламентська комісія Фінляндії. Місцева влада зазначила, що обов'язковий призов не означатиме, що жінки служитимуть в армії.

Зверніть увагу Чи повинні українські жінки обов'язково служити в армії: цікаве опитування

Водночас неявка на призов каратиметься штрафом, припустили у Парламентській комісії.

Військова служба буде добровільною

За інформацією фінського Міністерства оборони, відповідне рішення дозволить підвищити популярність служби в армії серед жінок. У 2021 році у Фінляндії добровільно пішли служити в армію понад 1,6 тисячі жінок.

У запрошеннях отримуватимуть інформацію про добровільну військову службу. Тож жінки самі вирішуватимуть – скористатися відповідною можливістю чи ні.

Читайте також Жінки в армії – не експеримент, а повсякденність: силовики розповіли про гендерну рівність

Жінки у Збройних силах: коротко