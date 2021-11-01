З відповідною пропозицією виступила Парламентська комісія Фінляндії. Місцева влада зазначила, що обов'язковий призов не означатиме, що жінки служитимуть в армії.
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Водночас неявка на призов каратиметься штрафом, припустили у Парламентській комісії.
Військова служба буде добровільною
За інформацією фінського Міністерства оборони, відповідне рішення дозволить підвищити популярність служби в армії серед жінок. У 2021 році у Фінляндії добровільно пішли служити в армію понад 1,6 тисячі жінок.
У запрошеннях отримуватимуть інформацію про добровільну військову службу. Тож жінки самі вирішуватимуть – скористатися відповідною можливістю чи ні.
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Жінки у Збройних силах: коротко
- Однією з небагатьох країн, в якій запровадили обов'язкову військову службу для жінок, є Ізраїль. Проте українці на відповідну можливість у своїй країні реагують неоднозначно.
- Водночас у Міністерстві оборони повідомляли, що 25 тисяч жінок працюють у Збройних силах України на цивільних посадах.
- Наразі жінкам-військовослужбовицям відкритий доступ до всіх військово-облікових спеціальностей рядового, сержантського та старшинського складу, зокрема і бойових.