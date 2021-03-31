В парламенте Финляндии назвали неконституционным общий запрет выходить из дома. Правительство предложило внедрить его для борьбы с пандемией коронавирус.

Соответствующий проект назвал незаконным именно Конституционный комитет парламента Финляндии. В то же время запрет предусматривал перечень исключений, которые могут ограничить свободу передвижения людей.

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В парламентском комитете отметили, что предложенный проект противоречит Конституции и в действующем варианте позволяет интерпретации. Члены комитета поддержали заключение.

Базовый подход правительственного предложения запретить передвижение в целом – является полностью непропорциональным и не соответствует Конституции,

– отметил председатель комитета Антти Ринне.

Члены комитета убеждены, что весь подход проекта правительства необходимо изменить. Аннти Ринне добавил, что запреты и ограничения должны касаться основных источников заражения – частных вечеринок и передвижения группами.

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