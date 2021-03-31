В парламенте Финляндии назвали незаконным запрет выхода из дома из-за карантина
В парламенте Финляндии назвали неконституционным общий запрет выходить из дома. Правительство предложило внедрить его для борьбы с пандемией коронавирус.
Источник:Yle
Соответствующий проект назвал незаконным именно Конституционный комитет парламента Финляндии. В то же время запрет предусматривал перечень исключений, которые могут ограничить свободу передвижения людей.
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В парламентском комитете отметили, что предложенный проект противоречит Конституции и в действующем варианте позволяет интерпретации. Члены комитета поддержали заключение.
Базовый подход правительственного предложения запретить передвижение в целом – является полностью непропорциональным и не соответствует Конституции,
– отметил председатель комитета Антти Ринне.
Члены комитета убеждены, что весь подход проекта правительства необходимо изменить. Аннти Ринне добавил, что запреты и ограничения должны касаться основных источников заражения – частных вечеринок и передвижения группами.
Ограничения в Финляндии из-за карантина: главное
- 25 марта в Финляндии появилась правительственная инициатива, предлагавшая временно ограничить свободу передвижения в районах с наихудшей эпидемической ситуацией, в столице в частности.
- Ситуация с коронавирусом в стране ухудшилась с конца февраля 2021 года, количество заражений начало расти. В конце марта среди 5-миллионного населения Финляндии регистрировали более 800 новых больных в сутки.
- С 8 марта в большинстве регионов закрыли рестораны. В то же время учеников и студентов вузов перевели на отдаленное обучение.
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