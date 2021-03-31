У парламенті Фінляндії назвали незаконною заборону виходити з дому через карантин
У парламенті Фінляндії назвали неконституційною загальну заборону виходити з дому. Уряд запропонував впровадити її для боротьби з пандемією коронавірусу.
Джерело:Yle
Відповідний проєкт назвав незаконним саме Конституційний комітет парламенту Фінляндії. Водночас заборона передбачала перелік винятків, які можуть обмежити свободу пересування людей.
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У парламентському комітеті зазначили, що запропонований проєкт суперечить Конституції і у чинному варіанті дозволяє інтерпретації. Члени комітету підтримали висновок.
Базовий підхід урядової пропозиції заборонити пересування загалом – є цілковито непропорційним і не відповідає Конституції,
– зауважив голова комітету Антті Рінне.
Члени комітету переконані, що увесь підхід проєкту уряду необхідно змінити. Аннті Рінне додав, що заборони й обмеження мають стосуватися основних джерел зараження – приватних вечірок та пересування групами.
Обмеження у Фінляндії через карантин: головне
- 25 березня у Фінляндії з'явилась урядова ініціатива, що пропонувала тимчасово обмежити свободу пересування хочуть у районах з найгіршою епідемічною ситуацією, у столиці зокрема.
- Ситуація з коронавірусом у країні погіршилась з кінця лютого 2021 року, кількість заражень почала зростати. Наприкінці березня серед 5-мільйонного населення Фінляндії реєстрували понад 800 нових хворих за добу.
- З 8 березня у більшості регіонів закрили ресторани. Водночас учнів та студентів вишів перевели на віддалене навчання.
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