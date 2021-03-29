У Фінляндії завершують будівництво найбільшого атомного реактора у Європі
У Фінляндії проводять завершальні роботи щодо будівництва п'ятого ядерного реактора атомної електростанції Olkiluoto 3. Він буде найбільшим в Європі і, ймовірно, одним із найсучасніших у світі.
Джерело:Euractiv
Відповідну атомну станцію будують ще з 2005 року. Водночас за інформацією видання, її мали запустити до 2009 року.
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Проте управління радіаційної і ядерної безпеки Фінляндії лише нещодавно дало свій дозвіл завантажити станцію паливом.
Вартість заводу приблизно в 3 мільярди євро виросла до 8,4 мільярда. Відповідні зміни спричинили проблеми з безпекою і несправними компонентами.
Також мовилося про судові позови, переговори щодо умов завершення проєкту досі тривають між фінською компанією TVO та консорціумом Areva-Siemens, що будує реактор.
Що відомо про реактор
- У корпус реактора планують завантажити 241 тепловидільний елемент. Вони складатимуться із 128 тонн урану. За інформацією видання, регулярне виробництво електроенергії мають розпочати в лютому 2022 року.
- Потужність виробництва електроенергії становитиме 1600 мегават, як очікують, це також буде найбільшим показником на північних та балтійських ринках електроенергії.
- Реактор розташований в Еурайокі, в південно-західній частині Фінляндії. Він вироблятиме приблизно 14% електроенергії країни.
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