В Финляндии проводят завершающие работы по строительству пятого ядерного реактора атомной электростанции Olkiluoto 3. Он будет крупнейшим в Европе и, вероятно, одним из самых современных в мире.

Соответствующую атомную станцию строят еще с 2005 года. В то же время по информации издания, ее должны были запустить до 2009 года.

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Однако управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии лишь недавно дало свое разрешение загрузить станцию топливом.

Стоимость завода примерно в 3 миллиарда евро выросла до 8,4 миллиарда. Соответствующие изменения вызвали проблемы с безопасностью и неисправными компонентами.

Также говорилось о судебных исках, переговоры по условиям завершения проекта до сих пор продолжаются между финской компанией TVO и консорциумом Areva-Siemens, строящим реактор.

Что известно о реакторе