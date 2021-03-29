В Финляндии завершают строительство крупнейшего атомного реактора в Европе
В Финляндии проводят завершающие работы по строительству пятого ядерного реактора атомной электростанции Olkiluoto 3. Он будет крупнейшим в Европе и, вероятно, одним из самых современных в мире.
Источник:Euractiv
Соответствующую атомную станцию строят еще с 2005 года. В то же время по информации издания, ее должны были запустить до 2009 года.
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Однако управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии лишь недавно дало свое разрешение загрузить станцию топливом.
Стоимость завода примерно в 3 миллиарда евро выросла до 8,4 миллиарда. Соответствующие изменения вызвали проблемы с безопасностью и неисправными компонентами.
Также говорилось о судебных исках, переговоры по условиям завершения проекта до сих пор продолжаются между финской компанией TVO и консорциумом Areva-Siemens, строящим реактор.
Что известно о реакторе
- В корпус реактора планируют загрузить 241 тепловыделяющий элемент. Они будут состоять из 128 тонн урана. По информации издания, регулярное производство электроэнергии должны начать в феврале 2022 года.
- Мощность производства электроэнергии составит 1600 мегаватт, как ожидают, это также будет самым большим показателем на северных и балтийских рынках электроэнергии.
- Реактор расположен в Эурайоки, в юго-западной части Финляндии. Он будет производить примерно 14% электроэнергии страны.
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