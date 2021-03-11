На протяжении лет Франция скрывала реальные последствия ядерных испытаний на атоллах в Тихом океане. От них могли пострадать по меньшей мере 100 тысяч человек.

Исследования проводили журналистики Disclose, эксперты из американского Принстонского университета и британская фирма Interprt.

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В руки журналистам попали по меньшей мере 2 тысячи рассекреченных военных документов. Расследователи поговорили со свидетелями событий и провели ряд расчетов.

Результаты показывают, что ядерные эксперименты во Французской Полинезии в 1966 – 1974 годах были существенным испытанием для местного населения. Пострадало гораздо больше людей, чем об этом говорилось в официальных докладах.

Авторы исследования заявили, что пострадать от радиоактивных осадков могли примерно 110 тысяч человек – все население Таити и Подветренных островов.

Франция тестировала ядерное оружие на островах в течение 30 лет. Особенно "прославился" полигон на атолле Муруроа. Кроме того, до перехода на исключительно подземные испытания Франция взрывала ядерные заряды также в воздухе.

Самыми страшными стали 3 взрыва над Муруроа:

"Альдебаран" – в 1966 году;

"Энцелад" – в 1971 году;

"Кентавр" – в 1974 году.

В рамках расследования удалось реконструировать движение радиоактивных облаков и осадки.

По словам экспертов, масштаб последствий атмосферного испытания "Кентавра" власти смогли снизить примерно на 40%.

Так называемый ядерный гриб поднялся лишь на 5,2 километра (из рассчитанных 10). Кроме того, ученые планировали, что облако двинется на северные территории, а в сторону Таити. Многотысячное население оказалось в радиоактивной ловушке.

Что говорят расследователи

Главный редактор Disclose Джеффри Ливолси подчеркнул, что государство всячески пыталось похоронить последствия деятельности ученых и военных.

Государство очень постаралась похоронить ядовитое наследие тех испытаний, и это – первая по-настоящему независимая попытка научными методами измерить масштаб ущерба и признать существование тысяч жертв ядерных экспериментов Франции в Тихом океане,

- подчеркнул Ливолси.

Позиция властей Франции

Власти Франции признают, что в результате ядерных испытаний пострадало мирное население. В частности, некоторые люди заболели раком. Однако официальное количество пострадавших – существенно ниже, чем в реальности.

Лишь после "Кентавра" дозу радиации в один миллизиверт и более могли получить все 110 тысяч жителей Таити и Подветренных островов.