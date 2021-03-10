Вооруженные силы Франции первыми в истории Европы проводят военные космические обучения. Поэтому 60 военнослужащих отрабатывают различные сценарии возникновения чрезвычайных ситуаций.

Учения проходят в Тулузе с участием Космических сил США и космического агентства Германии. Маневры продлятся до пятницы, 12 марта.

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Руководитель Космического командования ВС Франции Мишель Фридлинг назвал эти учения "стресс-тестом" имеющихся систем. Его целью является определение путей для дальнейшего развития.

Это первые военные космические обучение во Франции и в Европе,

– отметил генерал.



Франция проводит первые в Европе космические обучения / Фото Командование воздушно-космических сил Франции

Какие задачи выполняют военные

Французские военнослужащие во время учений должны реагировать с применением космических сил и средств на:

возможную атаку спутника со стороны другого космического аппарата;

вхождение в атмосферу опасных объектов;

выявление спутников-шпионов.

Обратите внимание! Обучение Aster X 2021 назвали в честь первого спутника Франции Asterix, который страна запустила в 1965 году.

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