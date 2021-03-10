Впервые в истории Европы: Франция проводит военные космические обучения – фото
Вооруженные силы Франции первыми в истории Европы проводят военные космические обучения. Поэтому 60 военнослужащих отрабатывают различные сценарии возникновения чрезвычайных ситуаций.
Учения проходят в Тулузе с участием Космических сил США и космического агентства Германии. Маневры продлятся до пятницы, 12 марта.
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Руководитель Космического командования ВС Франции Мишель Фридлинг назвал эти учения "стресс-тестом" имеющихся систем. Его целью является определение путей для дальнейшего развития.
Это первые военные космические обучение во Франции и в Европе,
– отметил генерал.
Франция проводит первые в Европе космические обучения / Фото Командование воздушно-космических сил Франции
Какие задачи выполняют военные
Французские военнослужащие во время учений должны реагировать с применением космических сил и средств на:
- возможную атаку спутника со стороны другого космического аппарата;
- вхождение в атмосферу опасных объектов;
- выявление спутников-шпионов.
Воздушно-космические силы Франции: что известно
- В 2019 году Франция создала космическое командование и новый вид вооруженных сил – воздушно-космические силы.
- Решение о создании космического командования принял ранее президент Франции Эммануэль Макрон.
- Космическое командование будет планировать и управлять группировкой спутников.
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